Денис Колодин стал тренером клуба из Казахстана
Бывший защитник сборной России Денис Колодин вошел в тренерский штаб казахстанского «Кызыл-Жара». Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Карпович.
«Денис Алексеевич пополнил наш тренерский штаб. Спасибо руководство клуба за это, потому что мы нуждались в еще одном тренере. Он будет отвечать непосредственно за линию обороны. У него уже есть свое видение. Его основная задача — организация игры в обороне», — цитирует Карповича Metaratings.ru.
39-летний Колодин завершил карьеру после выступления за казахстанский «Алтай». Футболист в течение карьеры также играл за «Крылья Советов», «Уралан», «Ростов» и другие клубы. В его активе 23 матча за сборную России.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/karpovich-rasskazal-chem-budet-zanimatsya-denis-kolodin-v-kyzyl-zhare/
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