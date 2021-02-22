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Денис Колодин стал тренером клуба из Казахстана

19:28
Денис Колодин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Колодин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший защитник сборной России Денис Колодин вошел в тренерский штаб казахстанского «Кызыл-Жара». Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Карпович.

«Денис Алексеевич пополнил наш тренерский штаб. Спасибо руководство клуба за это, потому что мы нуждались в еще одном тренере. Он будет отвечать непосредственно за линию обороны. У него уже есть свое видение. Его основная задача — организация игры в обороне», — цитирует Карповича Metaratings.ru.

39-летний Колодин завершил карьеру после выступления за казахстанский «Алтай». Футболист в течение карьеры также играл за «Крылья Советов», «Уралан», «Ростов» и другие клубы. В его активе 23 матча за сборную России.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/karpovich-rasskazal-chem-budet-zanimatsya-denis-kolodin-v-kyzyl-zhare/

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