«Демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может». Черчесов рассказал о стиле своей работы
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в какой футбол будет играть венгерская команда под его руководством.
«Нельзя выиграть чемпионат, играя только в атакующий или оборонительный футбол, — приводит слова Черчесова randago.24. — Мы хотим играть в современный футбол, где превыше всего идет баланс».
Также тренер рассказал о стиле своей работы.
«Я не представляю ни диктаторство, ни анархию. Демократичный диктатор, если одним словом. В профессиональной команде необходимо быть дисциплинированными и придерживаться строгих правил. Это не мое изобретение, просто так устроен профессиональный футбол. Анархии в команде быть не может. У каждого игрока есть своя работа, но также они должны иметь свой собственный стиль», — сказал он.
Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. После 16 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://rangado.24.hu/magyar_foci/2022/01/06/fradi-ftc-sztanyiszlav-csercseszov-bemutatkozott/
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