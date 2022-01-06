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«Демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может». Черчесов рассказал о стиле своей работы

Черчесов рассказал, в какой футбол будет играть «Ференцварош» под его руководством
21:35
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в какой футбол будет играть венгерская команда под его руководством.

«Нельзя выиграть чемпионат, играя только в атакующий или оборонительный футбол, — приводит слова Черчесова randago.24. — Мы хотим играть в современный футбол, где превыше всего идет баланс».

Также тренер рассказал о стиле своей работы.

«Я не представляю ни диктаторство, ни анархию. Демократичный диктатор, если одним словом. В профессиональной команде необходимо быть дисциплинированными и придерживаться строгих правил. Это не мое изобретение, просто так устроен профессиональный футбол. Анархии в команде быть не может. У каждого игрока есть своя работа, но также они должны иметь свой собственный стиль», — сказал он.

Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. После 16 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://rangado.24.hu/magyar_foci/2022/01/06/fradi-ftc-sztanyiszlav-csercseszov-bemutatkozott/

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Карен Саркисян все материалы автора

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