Демикелис спугнул воров, которые проникли к нему в дом

Экс-защитник "Манчестер Сити", "Баварии" и сборной Аргентины Мартин Демикелис​ обнаружил воров в собственном доме, когда 38-летний бывший футболист готовился спать со своей семьей, сообщает Marca.

Грабители ночью проникли в дом аргентинца в Марбелье. Демикелис, его супруга и трое детей в это время спали.

В определенный момент экс-футболист проснулся и спустился вниз, где заметил преступников. По информации СМИ, Демикелис спугнул воров, после чего те скрылись, но при этом успели забрать с собой украшения и некоторую сумму денег.

Все о футболе – здесь