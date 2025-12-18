Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

18 декабря 2025, 12:30

Дембеле, Мбаппе и Ямаль стали финалистами на награду лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards

Алина Савинова
Усман Дембеле.
Фото Global Look Press

Премия Globe Soccer Awards объявила имена финалистов на награду лучшему игроку мира по итогам 2025 года.

В финальную пятерку номинантов вошли Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Усман Дембеле, Витинья (оба — «ПСЖ», Франция), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона», Испания).

В 2025 году Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» и был признан лучшим футболистом по версии ФИФА.

Globe Soccer Awards — престижная ежегодная церемония, определяющая лучших в мире футбола по итогам года. Итоги по всем номинациям подводятся путем проведения голосования. Церемония награждения в 2025 году состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Усман Дембеле.Дембеле — безоговорочно лучший футболист года. Теперь не только с «Золотым мячом», но и с наградой от ФИФА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Усман Дембеле
Футбол
Витинья (ПСЖ)
Читайте также
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Рютте не увидел у Украины перспектив вступления в НАТО
«Это было легко». Демидов получил большой контракт в «Монреале»
Кличко назвал удар возмездия ВС РФ по Киеву самым массированным за всё время
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Глава Минтруда указал на отсутствие необходимости увеличивать майские праздники
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семин: «У Сафонова большие шансы продолжать играть в стартовом составе «ПСЖ»

Матыцин после матча Сафонова в финале Межконтинентального кубка: «Уверен, сейчас случится вратарский бум»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости