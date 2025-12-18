Дембеле, Мбаппе и Ямаль стали финалистами на награду лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards

Премия Globe Soccer Awards объявила имена финалистов на награду лучшему игроку мира по итогам 2025 года.

В финальную пятерку номинантов вошли Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Усман Дембеле, Витинья (оба — «ПСЖ», Франция), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона», Испания).

В 2025 году Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» и был признан лучшим футболистом по версии ФИФА.

Globe Soccer Awards — престижная ежегодная церемония, определяющая лучших в мире футбола по итогам года. Итоги по всем номинациям подводятся путем проведения голосования. Церемония награждения в 2025 году состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).