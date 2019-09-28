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Дефо попал в серьезное ДТП после матча «Рейнджерс» — «Абердин»

23:25
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Нападающий «Рейнджерс» Джермейн Дефо стал участником ДТП. Инцидент произошел после матча седьмого тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Абердин» (5:0). Англичанин в этой игре отметился голом.

Как сообщает The Sun, футболист после матча ехал на автомобиле вместе со своей девушкой. Его Range Rover столкнулся с BMW. Как видно на фото, машина была серьезно повреждена.

При этом в результате происшествия никто не пострадал. Источник указывает, что как сам футболист, так и его спутница остались невредимыми. В «Рейнджерс» подтвердили информацию о ДТП, как и то, что 36-летний нападающий не пострадал.

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