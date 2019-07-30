Де Росси рассказал, где живут самые сумасшедшие футбольные болельщики

Новичок "Бока Хуниорс" полузащитник Даниеле Де Росси сравнил итальянских и аргентинских болельщиков.

- 20 лет я жил в сумасшедшей среде, где футболом больны 24 часа в сутки, - цитирует Де Росси журналист Хуан Аранго в Twitter. - Мог поехать в спокойное место или туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме. Я выбрал второй вариант и уверен, что моя семья тоже этим насладится. Аргентина - страна с самыми сумасшедшими болельщиками в мире.

36-летний футболист пополнил аргентинский клуб на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Рому". В прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах, забил два гола и сделал один голевой пас.