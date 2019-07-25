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Де Росси прошел медосмотр в "Бока Хуниорс"

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Бывший полузащитник "Ромы" Даниеле Де Росси прошел медосмотр для аргентинского клуба "Бока Хуниорс", сообщает TyC Sports.

В ближайшее время он должен прибыть в расположение клуба. Видео опубликовано в Twitter телеканала.

Ранее аргентинец прибыл в Буэнос-Айрес, где его приветствовали болельщики. 36-летний Даниеле Де Росси всю карьеру провел в "Роме". В прошлом сезоне в его активе 23 матча, два гола и один результативный пас. Он покинул клуб как свободный агент.

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