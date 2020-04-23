«Дайте нам работать!» Латвийские клубы протестуют против ограничений из-за коронавируса

Представители латвийских клубов в сотрудничестве с высшей футбольной лигой записал видео протеста, в котором игроки и тренеры выражают желание работать во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Delfi, в съемке видеоролика принимали участие футболисты сборной Латвии Эрик Пунцулс, Виталий Ягодинский, Райвис Юрковскис, Мартиньш Кигурс и Роберт Савальниекс, бывшие игроки сборной Денис Иванов, Гинт Фрейманис и Марис Верпаковскис, тренеры, а также местные представители лиги и легионеры.

Футболисты и тренеры в своем протесте отметили, что представители других профессий могут работать во время пандемии, а футбольным командам это запрещено. Главный тренер клуба «Метта» Андрис Рихертс заявил: «Моя работа сейчас простаивает, однако ответственные за это так не считают».

Из всех клубов высшей лиги страны только «Вентспилс» и юрмальский «Спартак» получили пособия по простою. «Метте», как и ряду других клубов, в этом было отказано.

«Мы не просим и не требуем безответственности, — сказал Марис Верпаковскис. — Мы осознаем и понимаем серьезность ситуации. Мы просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы мы смогли работать, а дети быть здоровыми. Мы считаем, что это адекватно и оправданно».

Чемпионат Латвии должен был начаться 13 марта, но его старт был отложен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Командам запрещено проводить полноценные тренировки, поэтому вся работа проводилась удаленно с тех пор, как в стране объявили чрезвычайную ситуацию.