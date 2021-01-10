Давидса удалили в дебютном матче на посту тренера «Ольяненсе»

Бывший игрок сборной Голландии Эдгар Давидс несколько дней назад был представлен в качестве главного тренера португальского «Ольяненсе».

В матче третьего дивизиона Португалии против «Лузитану Эвора» Давидс дебютировал в новой роли.

Встреча завершилась нулевой ничьей, но после финального свистка произошла потасовка с участием футболистов и тренеров клубов.

За проявленную жесткость Давидс был удален главным арбитром матча, а его визави из «Лузитану Эвора» получил желтую карточку.