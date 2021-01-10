Давидса удалили в дебютном матче на посту тренера «Ольяненсе»
22:22
Бывший игрок сборной Голландии Эдгар Давидс несколько дней назад был представлен в качестве главного тренера португальского «Ольяненсе».
В матче третьего дивизиона Португалии против «Лузитану Эвора» Давидс дебютировал в новой роли.
Встреча завершилась нулевой ничьей, но после финального свистка произошла потасовка с участием футболистов и тренеров клубов.
За проявленную жесткость Давидс был удален главным арбитром матча, а его визави из «Лузитану Эвора» получил желтую карточку.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю