4 августа, 06:21

Давид Луис перешел в кипрский «Пафос»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник Давид Луис подписал контракт с кипрским «Пафосом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 38-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года. Защитник перешел в клуб в качестве свободного агента.

В Европе Давид Луис выступал за «Бенфику», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». За свою карьеру он стал чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем чемпионата и Кубка Франции, а также выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.

C января 2025 года Давид Луис выступал за «Форталезу». На его счету 17 матчей за бразильский клуб и 4 желтые карточки.

