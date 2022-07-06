Дарвин Нуньес признан лучшим игроком чемпионата Португалии

Пресс-служба португальской лиги объявила, что Дарвин Нунье признан лучшим игроком сезона-2021/22. 23-летний португалец несколько недель назад перешел из «Бенфики» в «Ливерпуль».

«Если есть сомнения, уточняет его имя: ДАРВИН. Он был лучшим бомбардиром, занял место в сборной сезона и теперь занимает трон как MVP чемпионата. Принесите корону, пожалуйста!» — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

23-летний уругваец в прошедшем сезоне сыграл в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 26 голов и сделал 4 голевые передачи.