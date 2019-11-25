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Даниеле Де Росси: «Не думаю о другой команде, хочу играть в «Бока Хуниорс» еще больше»

13:54
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Полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси рассказал, что не собирается уходить из клуба.

— Я не думаю о другом месте или команде, я хочу играть здесь еще больше, — приводит слова Де Росси Football Italia. - Конечно, когда тебе 36 лет, тебе приходится принимать решения каждый день, и я задаю себе много вопросов, но я считаю, что это признак зрелости и интеллекта.

Я хочу понять, как я чувствую себя физически. Думаю, что я в хорошей форме.

Для меня большая честь носить эту футболку, мне просто нужно играть, потому что я верю, что теперь я в лучшей форме.

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