Даниеле Де Росси: «Не думаю о другой команде, хочу играть в «Бока Хуниорс» еще больше»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси рассказал, что не собирается уходить из клуба.

— Я не думаю о другом месте или команде, я хочу играть здесь еще больше, — приводит слова Де Росси Football Italia. - Конечно, когда тебе 36 лет, тебе приходится принимать решения каждый день, и я задаю себе много вопросов, но я считаю, что это признак зрелости и интеллекта.

Я хочу понять, как я чувствую себя физически. Думаю, что я в хорошей форме.