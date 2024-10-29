Дани Карвахаль занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч»

Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

32-летний футболист в прошлом сезоне выиграл с «Королевским клубом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Карвахаль не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча». На мероприятии нет ни одного представителя «Реала».

В тройку лучших по итогам голосования за «Золотой мяч» войдут два одноклубника Карвахаля — полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Винисиус, а также полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Обладатель награды будет объявлен в ближайшее время на церемонии, которая проходит в Париже в театре «Шатле».