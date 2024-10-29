Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:30

Дани Карвахаль занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дани Карвахаль.
Фото Global Look Press

Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

32-летний футболист в прошлом сезоне выиграл с «Королевским клубом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Карвахаль не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча». На мероприятии нет ни одного представителя «Реала».

В тройку лучших по итогам голосования за «Золотой мяч» войдут два одноклубника Карвахаля — полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Винисиус, а также полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Обладатель награды будет объявлен в ближайшее время на церемонии, которая проходит в Париже в театре «Шатле».

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Реал
Читайте также
Санду заявила о перестановках в правительстве после президентских выборов в Молдавии
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Захарова рассказала о канадцах и поляках среди пытавшихся вторгнуться в Брянскую область
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
Популярное видео
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Родри получил «Золотой мяч»! Никого из «Реала» не было на церемонии. Онлайн-трансляция церемонии
Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24
Холанн пропустил церемонию вручения «Золотого мяча», форвард поехал на чемпионский матч «Мальме»
Футболистка «Барселоны» Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча»
Карло Анчелотти признан лучшим тренером по итогам сезона-2023/24
Объявлены имена игроков, занявших с 10-го по 6-е места в голосовании за «Золотой мяч» — 2024
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Холанн пропустил церемонию вручения «Золотого мяча», форвард поехал на чемпионский матч «Мальме»

Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости