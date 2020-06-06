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«Даллас» отстранил голкипера от тренировок. Его обвиняют в домашнем насилии

09:00
«Даллас» выступил с официальным заявлением. Фото ФК «Даллас».
«Даллас» выступил с официальным заявлением. Фото ФК «Даллас».

«Даллас» объявил об отстранении от тренировок голкипера Джесси Гонсалеса, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний игрок обвиняется в домашнем насилии и на время расследования не сможет работать с командой или находиться в ее расположении.

Представители клуба пообещали оказывать следствию полное содействие и тесно сотрудничать с МЛС до завершения процесса. Кроме того, и лига, и клуб подчеркнули, что больше не будут делать комментариев на эту тему до окончания расследования.

Гонсалес дебютировал в составе «Далласа» в 2015 году. Всего за карьеру он провел 117 матчей за клуб.

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