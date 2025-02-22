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22 февраля 2025, 16:15

«Црвена Звезда» — «Партизан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Сербии

«Црвена Звезда» и «Партизан» сыграют в чемпионате Сербии 22 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Црвена Звезда» и «Партизан» сыграют в 24-м туре чемпионата Сербии в субботу, 22 февраля. Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Встречу лидеров Суперлиги Сербии в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 17.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Црвена Звезда» — «Партизан» доступны в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Сербии. 24-й тур.
22 февраля 2025, 00:00. Райко Митич (Белград)
Црвена Звезда
3:3
Партизан

В чемпионате Сербии-2024/25 «Црвена Звезда набрала 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице, предыдущим соперником красно-белых был «Напредак» (4:0). У «Партизана» — 46 очков и вторая строчка в чемпионате, в прошлую субботу черно-белые обыграли ОФК (4:1).

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ФК Партизан
ФК Црвена Звезда
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