«Црвена Звезда» отстранила игрока сборной Сербии Радоньича за «непрофессиональное и безответственное поведение»

«Црвена Звезда» объявила об отстранении полузащитника сборной Сербии Неманьи Радоньича от работы с основной командой, сообщает пресс-служба белградского клуба.

«Црвена Звезда» отстранила Неманью Радоньича от основной команды за непрофессиональное и безответственное поведение. Он не будет частью первой команды до дальнейшего уведомления.

Клуб неоднократно предоставлял Неманье Радоньичу возможность доказать, что он заслуживает место в составе, однако каждый раз своим отношением к обязанностям и поведением вне поля он сводил эти шансы на нет, демонстрируя отсутствие профессионального отношения к футболке «Црвены Звезды».

Футбольный клуб «Црвена Звезда» больше не будет делать заявлений по этому вопросу и этим ставит точку во всех дальнейших спекуляциях, связанных с Неманьей Радоньичем и его статусом в клубе», — говорится в заявлении.

Радоньич вернулся в «Црвену Звезду» в сентябре 2024 года. В этом сезоне 30-летний серб провел 19 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Ранее полузащитник уже играл за белградскую команду с 2017 по 2018 годы. Также он выступал за «Торино», «Мальорку», «Марсель», «Бенфику», «Герту», «Рому», «Чукарички», «Эмполи».

Радоньич является воспитанником «Партизана». На его счету также 5 голов в 46 матчах за сборную Сербии.