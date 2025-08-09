COPE: «Реал» не поздравил номинантов на «Золотой мяч», разочаровавшись в премии

«Реал» проигнорировал номинацию своих футболистов на «Золотой мяч»-2025, поскольку потерял веру в эту награду после прошлогодней церемонии, сообщает журналист Сиро Лопес для COPE.

«Сливочные» не стали поздравлять игроков команды с этим событием ни в социальных сетях, ни через клубное телевидение.

«Это способ сообщить организаторам «Золотого мяча», что после прошлогодних результатов «Реал» не верит в этот приз», — сказал Лопес.

В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Игроки и представители «Реала» не появились на церемонии награждения из-за невручения награды нападающему команды Винисиусу, который уступил Родри 41 балл и занял второе место.

Винисиус также стал номинантом на «Золотой мяч» по итогам 2025 года. Помимо него от «Реала» на награду номинированы форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем.