9 августа, 12:15

COPE: «Реал» не поздравил номинантов на «Золотой мяч», разочаровавшись в премии

Алина Савинова

«Реал» проигнорировал номинацию своих футболистов на «Золотой мяч»-2025, поскольку потерял веру в эту награду после прошлогодней церемонии, сообщает журналист Сиро Лопес для COPE.

«Сливочные» не стали поздравлять игроков команды с этим событием ни в социальных сетях, ни через клубное телевидение.

«Это способ сообщить организаторам «Золотого мяча», что после прошлогодних результатов «Реал» не верит в этот приз», — сказал Лопес.

 
Стали известны 30 номинантов на &laquo;Золотой мяч&raquo; 2025 года.

В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Игроки и представители «Реала» не появились на церемонии награждения из-за невручения награды нападающему команды Винисиусу, который уступил Родри 41 балл и занял второе место.

Винисиус также стал номинантом на «Золотой мяч» по итогам 2025 года. Помимо него от «Реала» на награду номинированы форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем.

 

Футбол
ФК Реал
  • serkonol

    полнейшая глупость!!! за последние лет 10-ть псж и челси денег потратили на трансферы в несколько раз больше, чем реал. трансфермаркт в помощь.

    09.08.2025

  • serkonol

    у франс футбола совсем крыша поехала. это надо умудриться и прокатить ван дейка, левандовски, холлана и вини с абсолютно заслуженными зм.

    09.08.2025

  • serkonol

    реал всё правильно сделал. прошлогодняя церемония - это позор!!!

    09.08.2025

  • GadRobin

    Реал совсем зазвездился. То судьи не те, то золотой мяч не той "пробы"... И, наконец почему еще все не на коленях стоят пред ними?

    09.08.2025

  • Valery Petrukhin

    И где сейчас "сливочные" с Отсосиниусом, Мбнгшщзвпрлдваппе, лордом Беккингемом? Сидит в куче и смотрит на победы "ПСЖ", "Челси", которые тратили в разы меньше да все кубки схавали!!!

    09.08.2025

  • hottie

    За прошедший сезон никакой игрок Реала его и не получит все равно.

    09.08.2025

