"Чикаго Файр" выиграл у "Нью-Ингленд", Швайнштайгер отметился голевой передачей

"Чикаго Файр" на своем поле разгромил "Нью-Ингленд Революшн" в матче регулярного чемпионата MLS (5:0). Немецкий полузащитник хозяев Бастиан Швайнштайгер отметился голевой передачей.
В других матчах "Атланта" выиграла у "Торонто" (2:0), "Нью-Йорк Ред Буллз" уступил "Монреаль Импэкт" (1:2).
MLS
Регулярный чемпионат
"Чикаго Файр" - "Нью-Инглэнд Революшн" - 5:0 (2:0)
Голы: Николич, 28 (1:0). Николич, 40 (2:0). Бронико, 78 (3:0). Гаитан, 85 (4:0). Франковски, 89 (5:0).
28' Nikolic– Major League Soccer (@MLS) 9 мая 2019 г.
40' Nikolic
78' Bronico
85' Gaitan
89' Frankowski@ChicagoFire put on a show. pic.twitter.com/Kq3AWzsJkH
"Нью-Йорк Ред Буллз" - "Монреаль" - 1:2 (1:0)
Голы: Лонг, 36 (1:0). Диалло, 64 (1:1). Уррути, 79 (1:2).
"Атланта" - "Торонто" - 2:0 (1:0)
Голы: Вильяльба, 17 (1:0). Грессель, 67 (2:0).