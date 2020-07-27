Чигринский продлил контракт с клубом Карреры

Центральный защитник Дмитрий Чигринский продолжит выступать за АЕК в следующем сезоне. Греческий клуб договорился с 33-летним украинцем о продлении контракта на один год, сообщает сайт команды из Афин.

Ранее появлялась информация, что Чигринский был недоволен предложением АЕКа по продлению контракта, поскольку он хотел получить соглашение на два года.

В сезоне-2019/20 защитник провел за АЕК 25 матчей, в которых он забил три гола.