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Чигринский продлил контракт с клубом Карреры

11:55
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Центральный защитник Дмитрий Чигринский продолжит выступать за АЕК в следующем сезоне. Греческий клуб договорился с 33-летним украинцем о продлении контракта на один год, сообщает сайт команды из Афин.

Ранее появлялась информация, что Чигринский был недоволен предложением АЕКа по продлению контракта, поскольку он хотел получить соглашение на два года.

В сезоне-2019/20 защитник провел за АЕК 25 матчей, в которых он забил три гола.

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