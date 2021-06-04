Чичарито признан лучшим игроком месяца в MLS
01:43
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком апреля и мая в MLS. В прошлом месяце мексиканец сыграл в 7 матчах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.
Регулярный чемпионат MLS стартовал в конце апреля, поэтому лучший игрок апреля не выбирался.
Напомним, ранее Чичарито выступал в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Севилью» и «Реал».
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