Чичарито признан лучшим игроком месяца в MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком апреля и мая в MLS. В прошлом месяце мексиканец сыграл в 7 матчах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.

Регулярный чемпионат MLS стартовал в конце апреля, поэтому лучший игрок апреля не выбирался.

Напомним, ранее Чичарито выступал в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Севилью» и «Реал».