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Чичарито признан лучшим игроком месяца в MLS

01:43
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком апреля и мая в MLS. В прошлом месяце мексиканец сыграл в 7 матчах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.

Регулярный чемпионат MLS стартовал в конце апреля, поэтому лучший игрок апреля не выбирался.

Публикация от Major League Soccer (@mls)

Напомним, ранее Чичарито выступал в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Севилью» и «Реал».

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