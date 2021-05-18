ЧФР стал чемпионом Румынии

Чемпионом Румынии сезона-2020/21 стал ЧФР. Команда обеспечила себе титул после победы над «Ботошани» (1:0).

Единственный мяч в свои ворота забил Александру Тинганашу. Команда набрала 51 очко и стала недосягаемой для конкурентов.

Для клуба из Клуж-Напоки это четвертое чемпионство кряду и седьмое в истории.

Чемпионат Румынии

Чемпионская группа

9-й тур

«Ботошани» — ЧФР — 0:1 (0:0)

Гол: Тинганашу, 53, в свои ворота.