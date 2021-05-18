ЧФР стал чемпионом Румынии
18 мая 2021, 23:13
Чемпионом Румынии сезона-2020/21 стал ЧФР. Команда обеспечила себе титул после победы над «Ботошани» (1:0).
Единственный мяч в свои ворота забил Александру Тинганашу. Команда набрала 51 очко и стала недосягаемой для конкурентов.
Для клуба из Клуж-Напоки это четвертое чемпионство кряду и седьмое в истории.
Чемпионат Румынии
Чемпионская группа
9-й тур
«Ботошани» — ЧФР — 0:1 (0:0)
Гол: Тинганашу, 53, в свои ворота.
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