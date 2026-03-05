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5 марта, 21:20

Четвертьфинал Кубка Сербии в Нови-Пазаре омрачился беспорядками и скандалом с участием Тикнизяна

Алина Савинова

Матч 1/4 финала Кубка Сербии «Нови-Пазар» — «Црвена Звезда» начался с инцидента. Домашние болельщики напали на гостевых, забросав их пиротехникой, что привело к остановке игры и вмешательству полиции.

В самом матче «Црвена Звезда» одержала победу со счетом 2:0. На 37-й минуте счет открыл бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян, поразив ворота соперника эффектным ударом из-за пределов штрафной.

По информации сербских СМИ, во время матча армянский футболист пожаловался арбитру на то, что кто-то из зрителей плюнул в него. Свой гол Тикнизян отпраздновал крайне эмоционально — как отмечается, этот жест стал ответом на оскорбление с трибуны. За такое празднование судья показал игроку желтую карточку.

Футбольный союз Сербии назначил экстренное совещание и опубликовал официальное заявление, отметив, что «самым решительным образом осуждает поведение отдельных болельщиков и участившееся использование пиротехнических средств». Генеральный секретарь FSS Бранко Радуйко потребовал срочной встречи с руководством клубов для обсуждения дополнительных мер безопасности на стадионах.

Главным тренером «Црвены Звезды» является Деян Станкович, ранее работавший в «Спартаке». Тикнизян выступает за команду с лета 2025 года.

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Наир Тикнизян
Футбол
ФК Црвена Звезда
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