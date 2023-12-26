Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:54

Черышев заявил, что он вошел в историю андоррского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер андоррского клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев рассказал, каким получился для него 2023 год.

«Год больше вышел удачным, потому что я вошёл в историю андоррского футбола, как тренер, который прошел с командой два раунда Лиги конференций. Я доволен и результатами, и командой. Я выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в качестве ассистента, но когда ты главный тренер, то напряжение в играх на международном уровне возрастает. Еще выдался хороший конец сезона, когда была великолепная гонка четырех команд за участие в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Доволен ли местом в чемпионате? Мы проделали огромную работу, ведь всего за месяц до начала чемпионата в команде было два игрока — и те без контрактов. Я доволен теми результатами, которые мы показали», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

До этого местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-god-vyshel-udachnym-potomu-chto-ya-voshel-v-istoriyu-andorrskogo-futbola-319007/
Футбол
Дмитрий Черышев
2
1
Читайте также
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шанхай Шэньхуа» остался без тренера. Скоро назначат Слуцкого?

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости