Черышев заявил, что он вошел в историю андоррского футбола

Бывший главный тренер андоррского клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев рассказал, каким получился для него 2023 год.

«Год больше вышел удачным, потому что я вошёл в историю андоррского футбола, как тренер, который прошел с командой два раунда Лиги конференций. Я доволен и результатами, и командой. Я выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в качестве ассистента, но когда ты главный тренер, то напряжение в играх на международном уровне возрастает. Еще выдался хороший конец сезона, когда была великолепная гонка четырех команд за участие в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Доволен ли местом в чемпионате? Мы проделали огромную работу, ведь всего за месяц до начала чемпионата в команде было два игрока — и те без контрактов. Я доволен теми результатами, которые мы показали», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

До этого местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.