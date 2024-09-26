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Черышев прилетел в Грецию для завершения перехода в «Паниониос»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Денис Черышев с шарфом «Паниониоса».
Фото соцсети

Российский нападающий Денис Черышев прилетел в Грецию для завершения перехода в «Паниониос».

Пресс-служба клуба опубликовала фотографию футболиста с шарфом команды среди болельщиков.

23 сентября «Паниониос» объявил о предварительной договоренности по трансферу Черышева. 33-летний футболист должен будет пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с командой.

Денис Черышев — свободный агент, предыдущей командой россиянина была «Венеция», за которую он выступал с августа 2022 года по июль 2024 года.

«Паниониос» выступает во второй лиге Греции.

Денис Черышев
Футбол
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