Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Женская футбольная лига
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:05

Чернышов рассказал о безразличном отношении руководства «Раднички»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов, контракт которого истекает в конце июня, рассказал о безразличном отношении руководства клуба.

«Мы закончили играть после первой игры в плей-офф, когда мы обыграли футбольный клуб «Инджия», который потом занял четвертое место. После этого у команды не было ни сил, ни желания. Уже стали и тренироваться в расслабленном режиме. Ситуация сложилась таким образом, что как раз после этой игры нужно было поддержать ребят, заплатить какие-то премиальные, настроить на то, что можно занять четвертое место. Руководство не предприняло никаких попыток, и футболисты уже увидели это безразличие, и мы, тренерский штаб. Я видел, какая сложилась атмосфера в команде, и мы играли так, что могли бы побороться, и футболисты это чувствовали, что могли бы побороться за более высокое место. Вот такое наплевательское отношение руководства, конечно, показало, что дальше напрягаться смысла нет. Я видел, что, когда мы победили «Инджию» на ее поле, никто с ребятами не пообщался и не поддержал ни морально, ни физически. Я увидел их состояние... Это же всегда чувствуется, когда ты проводишь тренировки, когда заходишь в раздевалку, когда ты начинаешь давать установку перед следующей игрой. Поэтому эти поражения связаны с тем, что уже после первой игры плей-офф наступило такое безразличие», — приводит слова Чернышова «Евро-Футбол.Ру».

Он также заявил, что его контракт с клубом рассчитан до конца июня.

«Я не собираюсь подписывать новый контракт. Жду окончания соглашения и буду свободен. В этот клуб однозначно я не вернусь», — добавил Чернышов.

55-летний российский специалист возглавлял «Раднички» с января этого года.

В сезоне-2022/23 «Раднички» заняли восьмое место в первой лиге Сербии.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005170488_chernyishov__o_rabote_v_radnichkah_s_pervogo_dnya_kak_okazalsya_tam_uvidel_kakaya_eto_organizaciya_kakoe_otnoshenie
Андрей Чернышов
Футбол
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Кокорина: «Если «Фиорентина» отказывается от Саши, значит, ему не доверяют»

Диего Кокка уволен с поста главного тренера сборной Мексики
Новости
RSS RSS
Все новости