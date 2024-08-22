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Сегодня, 11:05

Чернышов — о подписании нового контракта с «Мохаммеданом»: «Руководство выполнило все обещания»

Алина Савинова
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Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов рассказал, как проходили переговоры с индийским клубом о подписании нового контракта. Соглашение с 56-летним специалистом было продлено на два года.

«Мы с руководством клуба договорились о продлении контракта еще до моего отъезда в Россию. Единственная задержка была в том, что нужен был новый инвестор для выступления в Суперлиге. Все затянулось из-за сложных переговоров — только в начале августа смогли решить этот вопрос и после этого мы подписали новое соглашение сроком на два сезона, после чего я вылетел в Индию и мы начали с 16 августа тренировочные сборы. Никаких сложностей не было, руководство выполнило все обещания», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

Чернышов возглавил «Мохаммедан» летом 2023 года. Его команда стала чемпионом I-лиги и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.

Источник: РБ Спорт
Андрей Чернышов
Футбол
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