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Сегодня, 12:34

Черевченко может возглавить клуб «Истиклол» из Душанбе

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить клуб из Таджикистана, сообщается в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По данным источника, Черевченко один из кандидатов на пост главного тренера команды из Душанбе «Истиклол». На данный момент стороны ведут преговоры о возможном сотрудничестве.

Последним местом работы 48-летнего специалиста был клуб «Химки». Черевченко с февраля 2022 года находится без места работы.

Источник: https://t.me/s/karpinside
Игорь Черевченко
ФК Истиклол
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