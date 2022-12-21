Черевченко может возглавить клуб «Истиклол» из Душанбе

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить клуб из Таджикистана, сообщается в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По данным источника, Черевченко один из кандидатов на пост главного тренера команды из Душанбе «Истиклол». На данный момент стороны ведут преговоры о возможном сотрудничестве.

Последним местом работы 48-летнего специалиста был клуб «Химки». Черевченко с февраля 2022 года находится без места работы.