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Сегодня, 17:10

Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык: «Его юмор выходит за рамки»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото КФФ

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) заявили, что главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оштрафован за свою шутку про казахский язык.

Ранее во время пресс-конференции после игры со Словенией в рамках Лиги наций Б (0:1) один из журналистов задал тренеру вопрос на казахском языке, а Черчесов в шутку уточнил, говорит ли тот на французском. Уточняется, что репортер был одет в форму клуба «Пари Сен-Жермен».

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, ему выставлен штраф», — цитирует главу КФФ Адлета Барменкулова Tengri Sport.

В федерации уточнили пояснили, что штраф составит 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под руководством 61-летнего россиянина команда провела 4 официальных матча (1 ничья и 2 поражения).

Источник: Tengri Sport
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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