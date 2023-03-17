Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

17 марта, 17:30

Черчесов: «Азмуна знаем как облупленного — куда бежит, что делает»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сердар Азмун.
Фото AFP

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о форварде «Байера» Сердаре Азмуне.

 — После первой игры мы с Азмуном немного пообщались, сегодня — побольше. Пока я ждал пресс-конференцию, минут 15 поговорили, обменялись мнениями, сфоткались. С одной стороны, легко подготовиться к команде, в которой есть игрок, которого очень хорошо знаешь. Мы ведь его знаем как облупленного — куда бежит, что делает. Я про него много рассказал футболистам, они все прекрасно о нем знали. Но, с другой стороны, он прекрасно играет головой, и во втором матче, где было больше свободы, ему намного лучше удалось проявить свои положительные качества.
— Может ли Азмун доставить сложности сборной России в предстоящем матче?
— Если честно, не знаю, как играет Иран, но Азмун как лидер сборной может доставить неприятности любой команде. В России его хорошо знают, так что сборной нужно подготовиться к нему.

28-летний Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Ирана 23 марта на стадионе «Азади», начало встречи — 20.00 мск.

Полное интервью со Станиславом Черчесовым читайте на сайте «СЭ»

dsadadad
Сердар Азмун
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
ФК Байер
ФК Ференцварош
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Черчесов ответил на вопрос об интересе к нему из Азии

Черчесов: «47 лет «Ференцварош» не выходил в 1/8 еврокубков, мы это сделали»
Новости
RSS RSS
Все новости