Черчесов: «Азмуна знаем как облупленного — куда бежит, что делает»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о форварде «Байера» Сердаре Азмуне.

— После первой игры мы с Азмуном немного пообщались, сегодня — побольше. Пока я ждал пресс-конференцию, минут 15 поговорили, обменялись мнениями, сфоткались. С одной стороны, легко подготовиться к команде, в которой есть игрок, которого очень хорошо знаешь. Мы ведь его знаем как облупленного — куда бежит, что делает. Я про него много рассказал футболистам, они все прекрасно о нем знали. Но, с другой стороны, он прекрасно играет головой, и во втором матче, где было больше свободы, ему намного лучше удалось проявить свои положительные качества.

— Может ли Азмун доставить сложности сборной России в предстоящем матче?

— Если честно, не знаю, как играет Иран, но Азмун как лидер сборной может доставить неприятности любой команде. В России его хорошо знают, так что сборной нужно подготовиться к нему.

28-летний Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Ирана 23 марта на стадионе «Азади», начало встречи — 20.00 мск.

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