Черчесов встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном

В воскресенье, 9 февраля, российский тренер Станислав Черчесов посетил в Фельчуте центральный матч 19-го тура чемпионата Венгрии между «Академией Пушкаша» и «Ференцварошем». Встреча завершилась минимальной (1:0) победой хозяев, которые вышли в лидеры и теперь опережают «Фради» на два очка — 38 против 36. При этом в VIP-ложе стадиона «Панчо Арена» 61-летний специалист встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, болеющим за «Академию Пушкаша».

— На матч меня пригласило руководство «Академии Пушкаш». В ложе мы встретились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он сам когда-то играл в футбол и обожает наш вид спорта, любит смотреть его вживую, когда появляется такая возможность, — сказал Черчесов «СЭ». — Например, в субботу руководитель страны был в Испании по политическим делам, но не упустил шанса сходить на мадридское дерби. Это не первая моя встреча с Орбаном, которого можно назвать настоящим ценителем спорта.

— А в перерыве в ложу зашел президент «Ференцвароша» Габор Курбатов — с ним общался впервые с момента моего ухода из будапештской команды, — продолжил Черчесов. — Он по-прежнему находится во главе «Фради», которым «Академия Пушкаша» готова навязать в этом сезоне серьезную борьбу за титул, что и показала очная встреча.