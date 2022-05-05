Черчесов прокомментировал вторую победу «Ференцвароша» в статусе чемпиона Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче 31-го тура чемпионата Венгрии против «Залаэгерсег» (5:3).

«Матч выдался, конечно, богатым на голы. Когда мы повели 3:0, то расслабились. Нам дважды забили со стандартов — с пенальти и штрафного. Пенальти, на мой взгляд, не было, но в любом случае я рад, что ребята после встряски пришли в себя и забили еще дважды.

В двух матчах после оформленного чемпионства мы забили в общей сложности 7 голов и одержали две победы. Меня радует такой подход к делу. Вчера, кстати, «Ференцварош» заканчивал матч сразу с шестью венграми в составе. Мне сказали, что такого не было целых восемь лет.

7 мая у нас предпоследний тур чемпионата, а 11-го числа — финал Кубка. Болельщицкая квота «Ференцвароша» на этот матч улетела в продаже за один час. Интерес к этому поединку большой, и я лично это тоже ощущаю: многие мои знакомые хотят попасть на финальный матч», — рассказал Черчесов.

Это вторая игра команды Черчесова в статусе чемпиона страны. «Ференцварош» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей.