Черчесов прокомментировал восьмиматчевую серию без поражений с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему клуб выдает удачную серию матчей.

«Было очень важно взять три очка перед уходом на перерыв в чемпионате. Мы должны были побеждать с более явным преимуществом, но упустили несколько моментов, а еще нам однажды отменили взятие ворот.

Мы вернемся к тренировочному процессу 23 марта. Будем работать на своей базе, но не в полном составе. Около десяти человек уехали в разные сборные, так что все соберутся вместе только к концу месяца. Мы рассчитываем, что к 30 марта все уже будут в Будапеште. 3 апреля у нас важнейший матч против «Академии Пушкаша», и нам к нему надо хорошо подготовиться», — заявил Черчесов.

Также тренер отметил, что готов встретиться с фанатами «Ференцвароша».

«Во время паузы в чемпионате может состояться моя встреча с болельщиками «Ференцвароша». С удовольствием готов с ними пообщаться. А на наши домашние матчи между тем приходит все больше и больше зрителей, что не может не радовать», — добавил тренер.

«Ференцварош» набрал 52 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.