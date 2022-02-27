Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после матча 22-го тура чемпионата Венгрии с «Дьирмотом» (1:1) подвел итоги встречи.

«После такого результата сложно подобрать слова. Команда сделала все возможное для победы, но в этот раз не получилось, — приводит слова Черчесова сайт клуба. — К сожалению, у меня какое-то ощущение дежа вю, мы увидели такую же игру, как и против МТК, с тем же результатом, в этот раз мы смогли забить гол. К желанию игроков претензий быть не может. Надо спокойно проанализировать матч, тем более, во вторник у нас еще одна кубковая встреча.

Единственный гол команды, сравняв счет, забил Форчун Бэсси.

«Нам нужно терпение с новыми игроками, мы знаем, что они могут делать на поле. Перед игрой мы с Бэсси обсудили, что он должен играть спокойно, а потом будут и голы. Тренеру всегда не просто, когда игроки прибывают по ходу сезона, и они не доступны весь период подготовки, это касается Андерсона Эсити, Карлоса Ауски и Маркиньоса».

Для Черчесова это седьмой матч во главе венгерской команды (три победы, два поражения и две ничьи). «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу, имея 43 очка. «Дьирмот» занимает десятое место (24 очка).