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«К сожалению, у меня какое-то ощущение дежа вю». Черчесов — о ничьей «Ференцвароша»

Черчесов заявил, что у него нет претензий к игрокам «Ференцвароша»
Роман Шишов
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото fradi.hu

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после матча 22-го тура чемпионата Венгрии с «Дьирмотом» (1:1) подвел итоги встречи.

«После такого результата сложно подобрать слова. Команда сделала все возможное для победы, но в этот раз не получилось, — приводит слова Черчесова сайт клуба. — К сожалению, у меня какое-то ощущение дежа вю, мы увидели такую же игру, как и против МТК, с тем же результатом, в этот раз мы смогли забить гол. К желанию игроков претензий быть не может. Надо спокойно проанализировать матч, тем более, во вторник у нас еще одна кубковая встреча.

Единственный гол команды, сравняв счет, забил Форчун Бэсси.

«Нам нужно терпение с новыми игроками, мы знаем, что они могут делать на поле. Перед игрой мы с Бэсси обсудили, что он должен играть спокойно, а потом будут и голы. Тренеру всегда не просто, когда игроки прибывают по ходу сезона, и они не доступны весь период подготовки, это касается Андерсона Эсити, Карлоса Ауски и Маркиньоса».

Для Черчесова это седьмой матч во главе венгерской команды (три победы, два поражения и две ничьи). «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу, имея 43 очка. «Дьирмот» занимает десятое место (24 очка).

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П2

21%

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15%

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Ф2 (0)

13%

1.61
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Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
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Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

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27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

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Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
2
1
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