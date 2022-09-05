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Зарубежные

5 сентября, 22:25

Черчесов пожелал Кокорину перезапустить на Кипре свою карьеру

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» отреагировал на переход Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Я вообще стараюсь по мере возможностей не упускать из виду играющих за границей ребят, с которым работал. Например, рад за Кокорина, отдавшего голевой пас в своем первом же в составе «Ариса» матче. Искренне желаю Саше перезапустить на Кипре свою карьеру и затем перейти в более сильную лигу», — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов. Интервью Станислава Черчесова о матче с «Трабзонспором» в ЛЕ, Кокорине, Дзюбе, Оздоеве и битве «Спартака» с «Зенитом»

Кокорин дебютировал за «Арис» в матче 2-го тура чемпионата Кипра против «Олимпиакоса» (5:0) и сделал голевую передачу.

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Александр Кокорин
Станислав Черчесов
ФК Арис (Лимасол)
ФК Ференцварош
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