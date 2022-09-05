Черчесов пожелал Кокорину перезапустить на Кипре свою карьеру

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» отреагировал на переход Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Я вообще стараюсь по мере возможностей не упускать из виду играющих за границей ребят, с которым работал. Например, рад за Кокорина, отдавшего голевой пас в своем первом же в составе «Ариса» матче. Искренне желаю Саше перезапустить на Кипре свою карьеру и затем перейти в более сильную лигу», — сказал Черчесов «СЭ».

Кокорин дебютировал за «Арис» в матче 2-го тура чемпионата Кипра против «Олимпиакоса» (5:0) и сделал голевую передачу.

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.