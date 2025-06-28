Черчесов: «В Венгрии наш тренерский штаб чувствовал себя как дома»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о работе в Венгрии.

«Венгрия — прекрасная страна. Приветливые, воспитанные люди. Там я везде чувствовал себя как дома. Надо отдать должно руководству страны, Орбану, который следит за спортом, не только за футболом. Стадионы все очень комфортные, новые. Они делают большое дело. «Ференцварош» — один из клубов, где наш тренерский штаб чувствовал себя как дома», — сказал Черчесов «СЭ».

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе этого года. До этого 61-летний специалист тренировал венгерский «Ференцварош», сборную России, польскую «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину-Сочи», «Спартак» и австрийский «Тироль».