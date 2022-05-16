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Сегодня, 16:10

Черчесов подвел итоги сезона для «Ференцвароша»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Дьирмотом» (2:1) в заключительном 33-м туре чемпионата Венгрии.

— Вы закончили сезон победой. Насколько это принципиально?

— Хотели завершить сезон на позитивной ноте. Рад, что это удалось. И это при том, что у нас не было девяти-десяти человек из основной обоймы. Во втором тайме на поле вышел 17-летний игрок, а парень, которому 18, провел уже вторую встречу подряд. Оба доказали, что с мотивацией у них все в порядке.

«Ференцварош» по итогам сезона выиграл чемпионат Венгрии и Кубок страны.

Станислав Черчесов. Черчесов: «Отпуск будет коротким. Собираюсь на матч Англия — Венгрия»
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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