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Черчесов: «Можно завершить сезон с хорошим настроением»

Черчесов отметил, что доволен прошедшим сезоном
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после победы над «Дьирмотом» (2:1) в заключительном туре чемпионата Венгрии подвел итоги сезона.

«Ференцварош» за несколько туров до финиша обеспечил первое место в турнирной таблице, а затем выиграл еще и Кубок страны.

«Хотел бы дать оценку не только сегодняшнему матчу, но и подвести итог весенней части сезона, — цитирует Черчесова пресс-служба «Ференцвароша». — К концу сезона команда сплотилась, а футболисты показывали профессиональную игру. Они максимально возможно выполняли то, что я хотел от них видеть. Поэтому можем завершить сезон с хорошим настроением. Однако нам будет чем заняться и в следующем».

Напомним, что Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года — после пяти лет работы в сборной России. До этого он возглавлял «Легию», с который выиграл чемпионат и Кубок Польши.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
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Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
0
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