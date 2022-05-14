Черчесов: «Можно завершить сезон с хорошим настроением»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после победы над «Дьирмотом» (2:1) в заключительном туре чемпионата Венгрии подвел итоги сезона.

«Ференцварош» за несколько туров до финиша обеспечил первое место в турнирной таблице, а затем выиграл еще и Кубок страны.

«Хотел бы дать оценку не только сегодняшнему матчу, но и подвести итог весенней части сезона, — цитирует Черчесова пресс-служба «Ференцвароша». — К концу сезона команда сплотилась, а футболисты показывали профессиональную игру. Они максимально возможно выполняли то, что я хотел от них видеть. Поэтому можем завершить сезон с хорошим настроением. Однако нам будет чем заняться и в следующем».

Напомним, что Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года — после пяти лет работы в сборной России. До этого он возглавлял «Легию», с который выиграл чемпионат и Кубок Польши.