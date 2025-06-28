Черчесов о возможном назначении в сборную Польши: «Официально на меня никто не выходил»

Российский тренер Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера сборной Польши.

«Мы отработали в Польше, выиграли дубль. Наше имя часто всплывает в слухах. Другое дело, что я не знаю, на какой там стадии. Официально на меня никто не выходил. Но ваш брат, журналист, и болельщик помнят нашу работу, отзываются с теплотой. Спорт и политика всегда были отдельно. Такие вещи могут наводить мосты. Пора», — сказал Черчесов «СЭ».

12 июня стало известно, что Михал Пробеж подал в отставку с поста главного тренера сборной Польши. Поляки 10 июня проиграли Финляндии (1:2) в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026. Польша идет на третьем месте в группе G, набрав 6 очков после 3 матчей.