28 июня, 16:37

Черчесов о возможном назначении в сборную Польши: «Официально на меня никто не выходил»

Артем Бухаев
Корреспондент

Российский тренер Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера сборной Польши.

«Мы отработали в Польше, выиграли дубль. Наше имя часто всплывает в слухах. Другое дело, что я не знаю, на какой там стадии. Официально на меня никто не выходил. Но ваш брат, журналист, и болельщик помнят нашу работу, отзываются с теплотой. Спорт и политика всегда были отдельно. Такие вещи могут наводить мосты. Пора», — сказал Черчесов «СЭ».

12 июня стало известно, что Михал Пробеж подал в отставку с поста главного тренера сборной Польши. Поляки 10 июня проиграли Финляндии (1:2) в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026. Польша идет на третьем месте в группе G, набрав 6 очков после 3 матчей.

«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Симон Вирсаладзе

    Старые сказки на новый лад

    29.06.2025

  • Олег Кн.

    Совсем уже с дуба рухнули писаки. Какая Польша в это время? Одна из самых русофобских стран будет приглашать Российского тренера? Нет серьёзно, мне с вас смешно. Неужели больше написать нечего? Да и как тренер он никакущий.

    28.06.2025

