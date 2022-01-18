Черчесов на посту главного тренера «Ференцвароша» дебютирует 27 января

Футбольные власти Венгрии не стали переносить рестарт внутреннего чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, свой первый матч на посту главного тренера «Ференцвароша» Станислав Черчесов проведет на выезде 27 января.

Соперник в этом отложенном матче будет «Академия Пушкаша», команда идет на третьем месте, отставая от «Ференцвароша» на 4 очка.

Свой первый домашний матч Черчесов проведет 6 февраля. Соперником станет команда «Пакш», занимающий 7-е место.