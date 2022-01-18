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Сегодня, 10:37

Черчесов на посту главного тренера «Ференцвароша» дебютирует 27 января

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Футбольные власти Венгрии не стали переносить рестарт внутреннего чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, свой первый матч на посту главного тренера «Ференцвароша» Станислав Черчесов проведет на выезде 27 января.

Соперник в этом отложенном матче будет «Академия Пушкаша», команда идет на третьем месте, отставая от «Ференцвароша» на 4 очка.

Свой первый домашний матч Черчесов проведет 6 февраля. Соперником станет команда «Пакш», занимающий 7-е место.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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