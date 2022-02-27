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Черчесов: «Мы удержали по итогам тура отрыв от второго и третьего места, но могли его и увеличить»

Черчесов прокомментировал результат матча против «Дьирмот» в чемпионате Венгрии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги встречи 22-го тура чемпионата Венгрии с «Дьирмотом» (1:1).

«Мы удержали по итогам тура отрыв от второго и третьего места, но могли его и увеличить. Жаль, что не реализовали свои моменты, ведь было большое преимущество над соперником.

Рад, что отличился Форчун Бэсси. Он влился в команду по ходу сезона, и ему очень важно было забить свой первый официальный гол. Теперь ему будет полегче.

Из четырех наших новичков пока не выходил на поле лишь Эсити. Возможно, это случится уже послезавтра в матче Кубка Венгрии против «Гонведа». У нас не будет четырех ведущих игроков, но в любом случае задача — это выход в полуфинал», — сказал Черчесов «СЭ».

Для Черчесова это седьмой матч во главе венгерской команды (три победы, два поражения и две ничьи). «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу, имея 43 очка.

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