Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле, ушедший в отрыв от Роберта Левандовски. Нападающий «Лацио» набрал 46 баллов, забив 23 мяча в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 10-е место. А Криштиану Роналду уже пятый.

Выше Месси в списке бомбардиров новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий девятую строчку. Но так продлится недолго. Дело в том, что по правилам конкурса баллы начисляются только за те голы, что забиты в ходе чемпионата или чемпионатов в рамках одного сезона (как, к примеру, у Эрлинга Холанна). А в случае со Шкуриным, если он начнет отличаться в играх за красно-синих, речь пойдет о фактически двух разных сезонах, проводящихся по разным схемам («весна-осень» и «осень-весна»). Потому его результативные действия в российской премьер-лиге будут считаться отдельно.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Клуб Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Чиро Иммобиле Лацио Италия 23 2 46 2. Роберт Левандовски Бавария Германия 20 2 40 Тимо Вернер Лейпциг Германия 20 2 40 4. Джейми Варди Лестер Англия 17 2 34 5. Криштиану Роналду Ювентус Италия 16 2 32 6. Эрик Сорга Флора Эстония 31 1 31 7. Серхио Агуэро Манчестер Сити Англия 15 2 30 Эрлинг Холанн Зальцбург/Боруссия Д Австрия/Германия 16

3 1,5

2 30 9. Илья Шкурин ЦСКА/Энергетик БГУ Россия/Белоруссия 19 1,5 28,5 10. Данни Ингс Саутгемптон Англия 14 2 28 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Англия 14 2 28 Виссам Бен Йеддер Монако Франция 14 2 28 Ромелу Лукаку Интер Италия 14 2 28 Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Англия 14 2 28 Лионель Месси Барселона Испания 14 2 28

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).