Шкурин — не Холанн. Голы форвардов ЦСКА и «Боруссии» оцениваются по-разному
Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле, ушедший в отрыв от Роберта Левандовски. Нападающий «Лацио» набрал 46 баллов, забив 23 мяча в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 10-е место. А Криштиану Роналду уже пятый.
Выше Месси в списке бомбардиров новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий девятую строчку. Но так продлится недолго. Дело в том, что по правилам конкурса баллы начисляются только за те голы, что забиты в ходе чемпионата или чемпионатов в рамках одного сезона (как, к примеру, у Эрлинга Холанна). А в случае со Шкуриным, если он начнет отличаться в играх за красно-синих, речь пойдет о фактически двух разных сезонах, проводящихся по разным схемам («весна-осень» и «осень-весна»). Потому его результативные действия в российской премьер-лиге будут считаться отдельно.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Чиро Иммобиле
|
Лацио
|
Италия
|
23
|
2
|
46
|
2. Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Германия
|
20
|
2
|
40
|
Тимо Вернер
|
Лейпциг
|
Германия
|
20
|
2
|
40
|
4. Джейми Варди
|
Лестер
|
Англия
|
17
|
2
|
34
|
5. Криштиану Роналду
|
Ювентус
|
Италия
|
16
|
2
|
32
|
6. Эрик Сорга
|
Флора
|
Эстония
|
31
|
1
|
31
|
7. Серхио Агуэро
|
Манчестер Сити
|
Англия
|
15
|
2
|
30
|
Эрлинг Холанн
|
Зальцбург/Боруссия Д
|
Австрия/Германия
|
16
|
1,5
|
30
|
9. Илья Шкурин
|
ЦСКА/Энергетик БГУ
|
Россия/Белоруссия
|
19
|
1,5
|
28,5
|
10. Данни Ингс
|
Саутгемптон
|
Англия
|
14
|
2
|
28
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
|
Арсенал
|
Англия
|
14
|
2
|
28
|
Виссам Бен Йеддер
|
Монако
|
Франция
|
14
|
2
|
28
|
Ромелу Лукаку
|
Интер
|
Италия
|
14
|
2
|
28
|
Маркус Рэшфорд
|
Манчестер Юнайтед
|
Англия
|
14
|
2
|
28
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
Испания
|
14
|
2
|
28
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).