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Чемпионат Южной Кореи возобновился. 10 стран купили права на трансляцию турнира

09:58
К-лига. Фото Instagram
К-лига. Фото Instagram

В пятницу, 8 мая чемпионат Южной Кореи был возобновлен матчем «Чонбук Моторс» — «Сувон Блюуингс» (1:0).

Матч прошел без зрителей на стадионе в Чонджу. Арбитры и члены команд, находившиеся на скамейках запасных, использовали защитные маски. Встреча транслировалась на официальном канале чемпионата Кореи на YouTube с английскими комментариями. При этом, Reuters сообщает, что 10 стран — в основном, из Азии и Европы — приобрели права на трансляцию турнира.

Чемпионат Южной Кореи был возобновлен через 2 месяца после паузы из-за пандемии коронавируса.

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