Чемпионат Южной Кореи возобновился. 10 стран купили права на трансляцию турнира
В пятницу, 8 мая чемпионат Южной Кореи был возобновлен матчем «Чонбук Моторс» — «Сувон Блюуингс» (1:0).
Матч прошел без зрителей на стадионе в Чонджу. Арбитры и члены команд, находившиеся на скамейках запасных, использовали защитные маски. Встреча транслировалась на официальном канале чемпионата Кореи на YouTube с английскими комментариями. При этом, Reuters сообщает, что 10 стран — в основном, из Азии и Европы — приобрели права на трансляцию турнира.
? Highlights | @Jeonbuk_hyundai 1-0 @bluewingsfc— K League (@kleague) May 8, 2020
?? A late Lee Dong-gook goal seals the victory for Jeonbuk in the 2020 season opener. #KLeague | #K?? | #JEOvSSB pic.twitter.com/FhQZ5by5wn
Чемпионат Южной Кореи был возобновлен через 2 месяца после паузы из-за пандемии коронавируса.