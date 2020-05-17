Чемпионат Турции может начать проводить матчи с болельщиками в июле

Руководство чемпионата Турции работает над открытием стадионов для болельщиков в июле.

На прошлой неделе Федерация футбола Турции (TFF) объявила, что чемпионат Турции возобновится 12 июня за закрытыми дверями.

— Наша цель — завершить сезон, иначе возникнут проблемы, — цитирует президента TFF Нихата Оздемира Corriere dello Sport. — Тесты будут проводиться часто во время подготовки.

Если будут положительные случаи, мы их поместим в карантин и продолжим наш путь. Наша первая цель — играть без фанатов. Если дела пойдут хорошо, возможно, мы сможем сыграть матчи с болельщиками в июле.