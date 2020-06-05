Чемпионат Туниса возобновится 3 августа

Чемпионат Туниса, прерванный из-за коронавируса, возобновится 3 августа. Турнир был прерва после 16 туров. Лидером является «ЕС Тунис» с 44 очками, а вторым идет «Сфаксьен», у которого на 10 очков меньше.

По данным Worldometer на ночь с 4 на 5 июня, в мире коронавирус подтвержден у 6 664 529 человек. Умерших — 391 081, выздоровевших — 3 225 656.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 597 человек.