Чемпионат Таджикистана на паузе. Возобновление откладывается

В связи с пандемией коронавируса федерация футбола Таджикистана (ФФТ) решила продлить паузу в чемпионате страны и других соревнованиях на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Ранее они были приостановлены до 10 мая, напоминает сайт ФФТ.

ФФТ пришла к соглашению, что все футбольные соревнования и мероприятия в стране не возобновятся в ближайшее время, а вернутся только тогда, когда это будет безопасно. Из-за пандемии коронавируса федерация не желает подвергать риску здоровья участников футбольных соревнований в Таджикистане.

В чемпионате проведены четыре тура, по их итогам турнирную таблицу возглавляют душанбинский «Истиклол» и бохтарский «Хатлон», набравшие по 10 очков.