Чемпионат Сербии возобновится 30 мая

Футбольный союз Сербии на официальном сайте сообщил, когда возобновится чемпионат страны, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Остаток турнира, в котором осталось четыре тура, продолжится 30 мая. Плей-офф за чемпионство и за право остаться в лиге не будут проводится. Последний тур чемпионата пройдет на 20 июня.

Одиннадцать клубов проголосовали за этот формат соревнований. «Црвена Звезда» и «Партизан», «Чукарички», «Раднички» и «Спартак» Суботица хотели провести плей-офф.

Первое место в чемпионате Сербии занимает «Црвена Звезда», набравшая 69 очков. «Партизан» отстает от лидера на 11 баллов.