Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Чемпионат Сербии возобновится 30 мая

20:10
Теги:

Футбольный союз Сербии на официальном сайте сообщил, когда возобновится чемпионат страны, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Остаток турнира, в котором осталось четыре тура, продолжится 30 мая. Плей-офф за чемпионство и за право остаться в лиге не будут проводится. Последний тур чемпионата пройдет на 20 июня.

Одиннадцать клубов проголосовали за этот формат соревнований. «Црвена Звезда» и «Партизан», «Чукарички», «Раднички» и «Спартак» Суботица хотели провести плей-офф.

Первое место в чемпионате Сербии занимает «Црвена Звезда», набравшая 69 очков. «Партизан» отстает от лидера на 11 баллов.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир