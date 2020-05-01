Чемпионат Португалии возобновиться в мае

Министр экономики Португалии объявил сегодня, что возобновление профессиональных чемпионатов возможно с конца мая. Чемпионат Португалии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 207 166 человек. Умерших — 227 368, выздоровевших — 996 827.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 30 апреля зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется