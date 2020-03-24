Чемпионат Мьянмы приостановлен из-за коронавируса

Все матчи чемпионата Мьянмы по футболу перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Twitter-аккаунт команды «Янгон Юнайтед», выступающей в первенстве.

В публикации «Янгон Юнайтед» говорится, что все матчи чемпионата отложены, а дата возобновления турнира станет известна после того, как руководство Национальной лиги Мьянмы и представители клубов проведут заседание, на котором обсудят ситуацию.

All the matches of Myanmar National will be suspended from today (24.3.2020) after the coordination meeting of Myanmar National League and club officials.

Yangon United have to play against Magwe at 4:00 pm today but all matches will be suspended according to the MNL. pic.twitter.com/mMekjlGBMO — Yangon United (@YangonUnitedFC) March 24, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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