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Чемпионат Мьянмы приостановлен из-за коронавируса

15:54
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Все матчи чемпионата Мьянмы по футболу перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Twitter-аккаунт команды «Янгон Юнайтед», выступающей в первенстве.

В публикации «Янгон Юнайтед» говорится, что все матчи чемпионата отложены, а дата возобновления турнира станет известна после того, как руководство Национальной лиги Мьянмы и представители клубов проведут заседание, на котором обсудят ситуацию.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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