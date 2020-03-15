Чемпионат Мексики приостановлен из-за коронавируса

Розыгрыш чемпионата Мексики по футболу был приостановлен. Причиной стала эпидемия коронавируса. На данный момент в стране выявлен 41 зараженный.

В розыгрыше мексиканской клаусуры команды провели 9-10 матчей. Лидирует «Леон», на счету которого 21 очко.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.