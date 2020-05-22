Чемпионат Мексики досрочно завершен из-за коронавируса. Чемпион определятся не будет

Мексиканская лига МХ на своем официальном сайте объявила о досрочном завершении чемпионата из-за пандемии коронавируса. Чемпион клаусуры определен не будет. В Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2021 Мексику будут представлять «Крус Асуль» и «Леон», занимающие первое и второе место на момент приостановки чемпионата.

Лига MX в начале июня планирует назвать точную дату начала следующего сезона. Департамент здравоохранения Мексики постановил, что футбольные матчи будут проводиться при пустых трибунах до тех пор, пока не будут созданы все условия, необходимые для безопасности зрителей с учетом эпидемиологической ситуации.